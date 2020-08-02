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Кемерон Діаз завела акаунт у TikTok

Кемерон Діаз завела акаунт у TikTok

Київ • УНН

 • 18811 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американська акторка Кемерон Діаз завела акаунт в TikTok, і вже розмістила перше відео, передає УНН.

Так, на першому відео 47-річної акторки в TikTok зображені вона і її діловий партнер Кетрін Пауер, які разом створили новий бренд Avaline - органічне вино. Кетрін губами передає Діаз келих, а на тлі звучить композиція ірландської співачки Енії "Only Time".

Кемерон назвала це "винним Челленджем". На акторку в додатку вже підписалося більше 350 тисяч людей.

Нагадаємо, що Трамп заявив про можливу заборону Вашингтоном соцмережі TikTok.

Після чого, за повідомленнями WSJ, Microsoft призупинили переговори про покупку американського сегмента TikTok.

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