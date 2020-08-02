Кемерон Діаз завела акаунт у TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американська акторка Кемерон Діаз завела акаунт в TikTok, і вже розмістила перше відео, передає УНН.
Так, на першому відео 47-річної акторки в TikTok зображені вона і її діловий партнер Кетрін Пауер, які разом створили новий бренд Avaline - органічне вино. Кетрін губами передає Діаз келих, а на тлі звучить композиція ірландської співачки Енії "Only Time".
Кемерон назвала це "винним Челленджем". На акторку в додатку вже підписалося більше 350 тисяч людей.
Нагадаємо, що Трамп заявив про можливу заборону Вашингтоном соцмережі TikTok.
Після чого, за повідомленнями WSJ, Microsoft призупинили переговори про покупку американського сегмента TikTok.