Кэмерон Диаз завела аккаунт в TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Американская актриса Кэмерон Диаз завела аккаунт в TikTok, и уже разместила первое видео, передает УНН.
Так, на первом видео 47-летней актрисы в TikTok изображены она и ее деловой партнер Кэтрин Пауэр, которые вместе создали новый бренд Avaline - органическое вино. Кэтрин губами передает Диаз бокал, а на фоне звучит композиция ирландской певицы Энии "Only Time".
Кэмерон назвала это "винным Челленджем". На актрису в приложении уже подписалось более 350 тысяч человек.
Напомним, что Трамп заявил о возможном запрете Вашингтоном соцсети TikTok.
После чего, по сообщениям WSJ, Microsoft приостановили переговоры о покупке американского сегмента TikTok.