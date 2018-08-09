Госдеп не уточняет, следует ли ожидать второй волны антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

“Как вы знаете, мы не анонсируем санкции. Мы выполняем закон и объявили о санкциях только вчера, но мы будем выполнять закон, конечно”, — ответила официальный представитель внешнеполитического ведомства США на вопрос, готова ли власть США до введения второй фазы антироссийских санкций в рамках закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его военного применения.

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Кроме того, одна из журналисток, присутствующих на брифинге, поинтересовалась, ожидают ли в Вашингтоне выполнения Москвой ряда условий, может позволить ей избежать упомянутой второй фазы санкций. “Вы хотите, чтобы мы забегали вперед, но мы не знаем, что будет в будущем. Это гипотетический вопрос”, — ответила она.

При этом Нойерт отметила, что Соединенные Штаты хотели бы улучшения российско-американских отношений и рассчитывают с помощью односторонних санкций добиться изменений в политике Москвы.

“Мы бы хотели иметь с российским правительством лучшие отношения, понимая, что между нами есть множество сфер обеспокоенности. Речь идет о большой стране. Мы тоже является большой страной. И когда ситуация такова, вы вынуждены вести переговоры с правительствами других стран”, — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

“И санкции — это средство, с помощью которого мы можем попытаться поощрить улучшения поведения правительства, я говорю в широком смысле слова”, — считает Нойерт.

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В связи с этим у нее поинтересовались, продолжают ли США, вводя новые ограничительные меры против России, надеяться на конструктивное сотрудничество с Москвой, основа которого была заложена на российско-американском саммите в Хельсинки 16 июля. “Мы склонны верить, что диалог — это всегда важно, <...> что речь идет о попытке улучшения отношений с теми странами, с которыми нам необходимо сотрудничать, с которыми нам необходимо уметь поддерживать отношения. Это один из примеров”, — подчеркнула дипломат.

Напомним, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.