Держдеп не уточнює, чи слід чекати другої хвилі санкцій проти РФ через "справу Скрипалів"

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адміністрація США буде виконувати закон, відповідно до якого проти Росії повинні бути введені санкції через причетність до отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері, проте не повідомляє, чи слід чекати другої хвилі передбачених цим нормативно-правовим актом обмежень. Така відповідь на відповідне питання дала в четвер керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.