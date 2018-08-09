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Держдеп не уточнює, чи слід чекати другої хвилі санкцій проти РФ через "справу Скрипалів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адміністрація США буде виконувати закон, відповідно до якого проти Росії повинні бути введені санкції через причетність до отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері, проте не повідомляє, чи слід чекати другої хвилі передбачених цим нормативно-правовим актом обмежень. Така відповідь на відповідне питання дала в четвер керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.

Держдеп не уточнює, чи слід чекати другої хвилі санкцій проти РФ через "справу Скрипалів"

“Як ви знаєте, ми не анонсуємо санкції. Ми виконуємо закон і оголосили про санкції тільки вчора, ми будемо виконувати закон, звичайно”, — відповіла офіційний представник зовнішньополітичного відомства США на запитання, чи готова влада США до введення другої фази антиросійських санкцій у рамках закону 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його військового застосування.

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Крім того, одна з журналісток, присутніх на брифінгу, поцікавилася, чи очікують у Вашингтоні виконання Москвою ряду умов, що може дозволити їй уникнути згаданої другої фази санкцій. “Ви хочете, щоб ми забігали вперед, але ми не знаємо, що буде в майбутньому. Це гіпотетичне питання”, — відповіла вона.

При цьому Нойєрт зазначила, що Сполучені Штати хотіли б поліпшення російсько-американських відносин і розраховують за допомогою односторонніх санкцій домогтися змін у політиці Москви.

“Ми б хотіли мати із російським урядом кращі відносини, розуміючи, що між нами є безліч сфер стурбованості. Мова йде про велику країні. Ми теж є великою країною. І коли ситуація така, ви змушені вести переговори з урядами інших країн”, — зазначила офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

“І санкції — це засіб, за допомогою якого ми можемо спробувати заохотити поліпшення поведінки уряду, я говорю в широкому сенсі слова”, — вважає Нойєрт.

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У зв’язку з цим у неї поцікавилися, чи продовжують США, вводячи нові обмежувальні заходи проти Росії, сподіватися на конструктивну співпрацю з Москвою, основа якого була закладена на російсько-американському саміті в Гельсінкі 16 липня. “Ми схильні вірити, що діалог — це завжди важливо, <...> що мова йде про спробу поліпшення відносин із тими країнами, з якими нам необхідно співпрацювати, з якими нам необхідно вміти підтримувати відносини. Це один із прикладів”, — підкреслила дипломат.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

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