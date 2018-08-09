Держдеп не уточнює, чи слід чекати другої хвилі санкцій проти РФ через "справу Скрипалів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адміністрація США буде виконувати закон, відповідно до якого проти Росії повинні бути введені санкції через причетність до отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері, проте не повідомляє, чи слід чекати другої хвилі передбачених цим нормативно-правовим актом обмежень. Така відповідь на відповідне питання дала в четвер керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Як ви знаєте, ми не анонсуємо санкції. Ми виконуємо закон і оголосили про санкції тільки вчора, ми будемо виконувати закон, звичайно”, — відповіла офіційний представник зовнішньополітичного відомства США на запитання, чи готова влада США до введення другої фази антиросійських санкцій у рамках закону 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його військового застосування.
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Крім того, одна з журналісток, присутніх на брифінгу, поцікавилася, чи очікують у Вашингтоні виконання Москвою ряду умов, що може дозволити їй уникнути згаданої другої фази санкцій. “Ви хочете, щоб ми забігали вперед, але ми не знаємо, що буде в майбутньому. Це гіпотетичне питання”, — відповіла вона.
При цьому Нойєрт зазначила, що Сполучені Штати хотіли б поліпшення російсько-американських відносин і розраховують за допомогою односторонніх санкцій домогтися змін у політиці Москви.
“Ми б хотіли мати із російським урядом кращі відносини, розуміючи, що між нами є безліч сфер стурбованості. Мова йде про велику країні. Ми теж є великою країною. І коли ситуація така, ви змушені вести переговори з урядами інших країн”, — зазначила офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
“І санкції — це засіб, за допомогою якого ми можемо спробувати заохотити поліпшення поведінки уряду, я говорю в широкому сенсі слова”, — вважає Нойєрт.
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У зв’язку з цим у неї поцікавилися, чи продовжують США, вводячи нові обмежувальні заходи проти Росії, сподіватися на конструктивну співпрацю з Москвою, основа якого була закладена на російсько-американському саміті в Гельсінкі 16 липня. “Ми схильні вірити, що діалог — це завжди важливо, <...> що мова йде про спробу поліпшення відносин із тими країнами, з якими нам необхідно співпрацювати, з якими нам необхідно вміти підтримувати відносини. Це один із прикладів”, — підкреслила дипломат.
Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.