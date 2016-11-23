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Госдеп назвал РФ ответственной за авиаудары в Сирии

Киев • УНН

 • 8051 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Даже если российские самолеты не наносили ударов по больницам в Алеппо, Россия все равно несет ответственность за них, так как может влиять на сирийский режим, заявил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Daily Press.

Госдеп назвал РФ ответственной за авиаудары в Сирии

"Как я уже отмечал ранее, я не говорю, что это русские или сирийские самолеты (наносили удары). Но это должны быть или те, или другие. И даже если это не российские самолеты, а сирийские, то Россия все равно несет все бремя ответственности за влияние, которое оказывает на режим (президента Сирии Башара) Асада и которое может использовать для прекращения ударов", - сказал Д.Кирби.

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Он также сообщил, что претензии и обвинения в адрес России вынесли не США, а "целая плеяда гуманитарных организаций".

Д.Кирби добавил, что удары по госпиталям безусловно имели место, "однако ни США, ни коалиция их не наносили". По его мнению, остаются только две стороны - Сирия или Россия.

Как сообщал УНН, за последние шесть дней в Алеппо погибли более 300 человек.

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