Госдеп назвал РФ ответственной за авиаудары в Сирии

"Как я уже отмечал ранее, я не говорю, что это русские или сирийские самолеты (наносили удары). Но это должны быть или те, или другие. И даже если это не российские самолеты, а сирийские, то Россия все равно несет все бремя ответственности за влияние, которое оказывает на режим (президента Сирии Башара) Асада и которое может использовать для прекращения ударов", - сказал Д.Кирби.

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Он также сообщил, что претензии и обвинения в адрес России вынесли не США, а "целая плеяда гуманитарных организаций".

Д.Кирби добавил, что удары по госпиталям безусловно имели место, "однако ни США, ни коалиция их не наносили". По его мнению, остаются только две стороны - Сирия или Россия.

Как сообщал УНН, за последние шесть дней в Алеппо погибли более 300 человек.