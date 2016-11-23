Госдеп назвал РФ ответственной за авиаудары в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Даже если российские самолеты не наносили ударов по больницам в Алеппо, Россия все равно несет ответственность за них, так как может влиять на сирийский режим, заявил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Daily Press.
"Как я уже отмечал ранее, я не говорю, что это русские или сирийские самолеты (наносили удары). Но это должны быть или те, или другие. И даже если это не российские самолеты, а сирийские, то Россия все равно несет все бремя ответственности за влияние, которое оказывает на режим (президента Сирии Башара) Асада и которое может использовать для прекращения ударов", - сказал Д.Кирби.
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Он также сообщил, что претензии и обвинения в адрес России вынесли не США, а "целая плеяда гуманитарных организаций".
Д.Кирби добавил, что удары по госпиталям безусловно имели место, "однако ни США, ни коалиция их не наносили". По его мнению, остаются только две стороны - Сирия или Россия.
Как сообщал УНН, за последние шесть дней в Алеппо погибли более 300 человек.