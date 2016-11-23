Держдеп назвав РФ відповідальною за авіаудари в Сирії

“Як я вже зазначав раніше, я не кажу, що це російські або сирійські літаки (наносили удари). Але це повинні бути або ті, або інші. І навіть якщо це не російські літаки, а сирійські, то Росія все одно несе весь тягар відповідальності за вплив, який чинить на режим (президента Сирії Башара) Асада і яке може використовувати для припинення ударів,” — сказав Д.Кірбі.

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Він також повідомив, що претензії і звинувачення на адресу Росії винесли не США, а “ціла плеяда гуманітарних організацій”.

Д.Кірбі додав, що удари по госпіталях безумовно мали місце, “проте ні США, ні коаліція їх не завдавали”. На його думку, залишаються тільки дві сторони — Сирія або Росія.

Як повідомляв УНН, за останні шість днів в Алеппо загинуло понад 300 осіб.