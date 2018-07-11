Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов

“Делегация официальных лиц из Госдепартамента в течение трех дней проводила консультации в Саудовской Аравии, чтобы скоординировать оказание еще большего давления на Иран. Мы обсудили, как можем лишить Иран поступления доходов, которые он использует для терроризирования своего народа и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для организации терактов (в других странах)”, — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами.

В качестве примера он привел срыв правоохранительными органами Бельгии плана организации теракта на конференции иранской зарубежной оппозиционной организации “Моджахедин-э халк” в пригороде Парижа. “К планированию взрыва бомбы на этой встрече был причастен дипломат из иранского посольства в Австрии, — заявил представитель Госдепартамента. — США призывают все страны в целях обеспечения своей безопасности внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах. Если Иран может спланировать теракт с применением бомбы в Париже, они (иранцы) могут спланировать теракты в любой другой стране”.

“Мы призываем все страны проявлять бдительность, помнить о том, что Иран использует свои посольства в качестве дипломатического прикрытия для организации терактов”, — утверждал представитель Госдепартамента.

Как сообщал УНН, Трамп и Путин могут договориться о выводе иранских войск из Сирии.