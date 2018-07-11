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Держдеп: Іран використовує свої посольства для організації терактів

Держдеп: Іран використовує свої посольства для організації терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Іран використовує свої посольства в якості дипломатичного прикриття для організації терактів в різних країнах. З таким твердженням у вівторок виступив представник Держдепартаменту, який супроводжує держсекретаря Майкла Помпео по шляху з Абу-Дабі в Брюссель, інформує УНН.

“Делегація офіційних осіб з Держдепартаменту протягом трьох днів проводила консультації в Саудівській Аравії, щоб скоординувати надання ще більшого тиску на Іран. Ми обговорили, як можемо позбавити Іран надходження доходів, які він використовує для тероризування свого народу та інших країн. Ми обговорили, як Іран використовує свої посольства для організації терактів (в інших країнах)”, — зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства в бесіді з журналістами.

Як приклад він навів зрив правоохоронними органами Бельгії плану організації теракту на конференції іранської зарубіжної опозиційної організації “Моджахедін-е Халк” в передмісті Парижа. “До планування вибуху бомби на цій зустрічі був причетний дипломат з іранського посольства в Австрії, — заявив представник Держдепартаменту. — США закликають всі країни з метою забезпечення своєї безпеки уважно вивчити, чим займаються дипломати в іранських посольствах. Якщо Іран може спланувати теракт із застосуванням бомби в Парижі, вони (іранці) можуть спланувати теракти в будь-якій країні”.

“Ми закликаємо всі країни проявляти пильність, пам’ятати про те, що Іран використовує свої посольства в якості дипломатичного прикриття для організації терактів”, — стверджував представник Держдепартаменту.

Як повідомляв УНН, Трамп і Путін можуть домовитися про виведення іранських військ зі Сирії.

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