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Госбюджет в I квартале недополучил почти 23% плановых поступлений

Госбюджет в I квартале недополучил почти 23% плановых поступлений

Киев  •  УНН

 • 11227 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Общий фонд госбюджета недополучил в первом квартале 2018 года 65,9 млрд гривен, что составляет 22,5% плана поступлений. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета ВР по вопросам бюджета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“План поступлений в общий фонд Госбюджета по итогам первого квартала 2018 года невыполнен на 65,9 млрд гривен, или 22,5% плана поступлений в общий фонд, что увеличивает риски неосуществления в полном объеме расходов госбюджета”, — сказал Пацкан.

Как отметил он, недополучение запланированных поступлений более чем на 15% обязывало правительство инициировать внесение изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2018 год” для сбалансирования расходов и поступлений госбюджета.

Как пояснил глава Счетной палаты, такая ситуация обусловлена ​​тем, что план доходов общего фонда не выполнен на 8,7 млрд грн, или 4,7%. Однако основным фактором стало неосуществление запланированного размещения облигаций внешнего государственного займа на 56 млрд гривен. Вследствие этого, план расходов общего фонда не выполнен на 22 млрд грн, или 9,8%. По словам Пацкана, не способствовало своевременному проведению расходов промедление с согласованием и утверждением порядков использования средств и паспортов бюджетных программ.

“Обращает на себя внимание и увеличение вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года, выплат на погашение и обслуживание обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, которые составили 89,2 млрд грн, или треть расходов государственного бюджета”, — обратил внимание чиновник.

Напомним, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн.

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