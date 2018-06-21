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Держбюджет у І кварталі недоотримав майже 23% планових надходжень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Загальний фонд Держбюджету недоотримав у першому кварталі 2018 року 65,9 млрд гривень, що становить 22,5% плану надходжень. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання Комітету ВР з питань бюджету, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“План надходжень до загального фонду Держбюджету за підсумками першого кварталу 2018 року невиконаний на 65,9 млрд гривень, або 22,5% плану надходжень до загального фонду, що збільшує ризики нездійснення в повному обсязі витрат держбюджету”, — сказав Пацкан.

Як зауважив він, недоотримання запланованих надходжень більше ніж на 15% зобов’язувало уряд ініціювати внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2018 рік” для збалансування витрат і надходжень держбюджету.

Як пояснив голова Рахункової палати, така ситуація зумовлена тим, що план доходів загального фонду не виконано на 8,7 млрд грн, або 4,7%. Проте основним чинником стало нездійснення запланованого розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 56 млрд гривень. Внаслідок цього, план видатків загального фонду не виконано на 22 млрд грн, або 9,8%. За словами Пацкана, не сприяло своєчасному проведенню видатків зволікання із погодженням і затвердженням порядків використання коштів та паспортів бюджетних програм.

“Привертає увагу і збільшення вдвічі, порівняно з першим кварталом 2017 року, виплат на погашення й обслуговування зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом, що становили 89,2 млрд грн, або третину витрат державного бюджету”, — звернув увагу чиновник.

Нагадаємо, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.

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