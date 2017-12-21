Госбюджет получит почти 750 млрд грн налогов по итогам года

"Поступления в бюджеты выросли благодаря добровольности уплаты налогов субъектов хозяйствования, показатель которой сегодня составляет 95%. Ожидается, что по итогам года в общий фонд государственного бюджета поступит 749,8 млрд грн, что на 0,8 млрд грн больше запланированного и на более 137 млрд грн больше прошлогоднего показателя сбора платежей", - отметил он.

Как уточнил Продан, сумма таможенных платежей, которая по итогам 2017 года должна поступить в общий фонд госбюджета, составляет 303,8 млрд грн, что на 68,5 млрд грн больше 2016 года.

"Так, в частности, в декабре (по состоянию на девятнадцатом число) среднедневные поступления таможенных платежей составляют почти 1,5 млрд гривен. Рост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет 29,5% ", - добавил и.о. председателя ГФС.

Напомним, за 11 месяцев текущего года владельцы элитных авто заплатили 121 млн 441,5 тыс. грн транспортного налога.