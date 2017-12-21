Держбюджет отримає майже 750 млрд грн податків за підсумками року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За результатами року до загального фонду державного бюджету надійде 749,8 млрд грн податків. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“Надходження до бюджетів зросли завдяки добровільності сплати податків суб’єктів господарювання, показник якої сьогодні складає 95%. Очікується, що за результатами року до загального фонду державного бюджету надійде 749,8 млрд грн, що на 0,8 млрд грн більше запланованого та на понад 137 млрд грн більше минулорічного показника збору платежів”, — зазначив він.
Як уточнив Продан, сума митних платежів, яка за підсумками 2017 року має надійти до загального фонду держбюджету, складає 303,8 млрд грн, що на 68,5 млрд грн більше 2016 року.
“Так, зокрема, у грудні (станом на 19-е число) середньоденні надходження митних платежів складають майже 1,5 млрд гривень. Зростання показника у порівнянні з відповідним періодом минулого року складає 29,5%”, — додав в.о. голови ДФС.
Нагадаємо, за 11 місяців поточного року власники елітних авто сплатили 121 млн 441,5 тис. грн транспортного податку.