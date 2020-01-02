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Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов

Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 16052 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Государственный долг Украины по итогам 2019 года, по оперативной оценке, составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом - 74,5 млрд долл. США, сократившись к ВВП до около 45% на конец года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"По оперативной оценке, государственный долг на конец 2019-го составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом 74,5 млрд долл. США и сократился к ВВП до около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП", - говорится в сообщении.

Как указано, была увеличена доля государственного долга, номинированного в национальной валюте, с 33% до 41%.

"Всего, в 2019 году на обслуживание и погашение госдолга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн. За этот период внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222,6 млрд грн составляли заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн... Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%", - отметили в Минфине.

Также отмечается, что был повышен средневзвешенный срок размещаемых ОВГЗ с 9 месяцев в 2018 году до около 2 лет в 2019 году. "Доходность по ОВГЗ существенно сократилась: в гривне на 7,22 пункта до 11,78 за 3-месячным ОВГЗ и 7,08 п.п. до 11,42% по годовым ОВГЗ. Доходность по последним заимствованиям на внутреннем рынке в долларах США составляла рекордно низкие 3,86%, а последние в 2019 году ОВГЗ, номинированные в евро, Украина осуществила под рекордно низкие 2,22% - самые низкие за всю историю современной Украины", - указали в ведомстве.

Напомним, дефицит Бюджета-2019 достиг 72,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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