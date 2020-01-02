Держборг України у 2019 році сягнув 74,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Державний борг України за підсумками 2019 року, за оперативною оцінкою, становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а у доларовому - 74,5 млрд дол. США, скоротившись до ВВП до близько 45% на кінець року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"За оперативною оцінкою, державний борг на кінець 2019 року становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а у доларовому 74,5 млрд дол. США і скоротився щодо ВВП до близько 45% на кінець 2019 року. Гарантований державою борг на кінець року за оцінкою становив близько 6,6% ВВП", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, було збільшено частку державного боргу, номінованого у національній валюті, з 33% до 41%.
"Всього, у 2019 році на обслуговування та погашення держборгу було спрямовано в гривневому еквіваленті відповідно 119,2 млрд грн та 345,2 млрд грн. За цей період внутрішні запозичення становили 341,2 млрд грн (з яких 222,6 млрд грн становили запозичення в гривні), а зовнішні запозичення в гривневому еквіваленті склали 63,8 млрд грн... Частка ОВДП в портфелі нерезидентів на кінець грудня досягла 14,1%", - зазначили у Мінфіні.
Також зазначається, що було підвищено середньозважений строк ОВДП, що розміщуються, з 9 місяців у 2018 році до близько 2 років у 2019 році. "Дохідність за ОВДП суттєво скоротилась: в гривні на 7,22 в.п. до 11,78 за 3-місячними ОВДП та 7,08 в.п. до 11,42% за річними ОВДП. Дохідність за останніми запозиченнями на внутрішньому ринку у доларі США становила рекордно низькі 3,86%, а останні у 2019 році ОВДП, номіновані у євро, Україна здійснила під рекордно низькі 2,22% - найнижчі за всю історію сучасної України", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, дефіцит Бюджету-2019 сягнув 72,4 млрд грн.