Держборг України у 2019 році сягнув 74,5 млрд доларів

ukru
06:24 • 9886 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 107170 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160140 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 258786 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 259821 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254636 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236047 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203879 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186048 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146236 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 29962 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 30986 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 54583 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 35137 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 34071 перегляди
Публікації
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 9857 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 12644 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 35137 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 258784 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 259819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 86210 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35342 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142116 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155201 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114485 перегляди
Актуальне
Держборг України у 2019 році сягнув 74,5 млрд доларів

Держборг України у 2019 році сягнув 74,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 16073 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Державний борг України за підсумками 2019 року, за оперативною оцінкою, становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а у доларовому - 74,5 млрд дол. США, скоротившись до ВВП до близько 45% на кінець року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

"За оперативною оцінкою, державний борг на кінець 2019 року становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а у доларовому 74,5 млрд дол. США і скоротився щодо ВВП до близько 45% на кінець 2019 року. Гарантований державою борг на кінець року за оцінкою становив близько 6,6% ВВП", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, було збільшено частку державного боргу, номінованого у національній валюті, з 33% до 41%.

"Всього, у 2019 році на обслуговування та погашення держборгу було спрямовано в гривневому еквіваленті відповідно 119,2 млрд грн та 345,2 млрд грн. За цей період внутрішні запозичення становили 341,2 млрд грн (з яких 222,6 млрд грн становили запозичення в гривні), а зовнішні запозичення в гривневому еквіваленті склали 63,8 млрд грн... Частка ОВДП в портфелі нерезидентів на кінець грудня досягла 14,1%", - зазначили у Мінфіні.

Також зазначається, що було підвищено середньозважений строк ОВДП, що розміщуються, з 9 місяців у 2018 році до близько 2 років у 2019 році. "Дохідність за ОВДП суттєво скоротилась: в гривні на 7,22 в.п. до 11,78 за 3-місячними ОВДП та 7,08 в.п. до 11,42% за річними ОВДП. Дохідність за останніми запозиченнями на внутрішньому ринку у доларі США становила рекордно низькі 3,86%, а останні у 2019 році ОВДП, номіновані у євро, Україна здійснила під рекордно низькі 2,22% - найнижчі за всю історію сучасної України", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, дефіцит Бюджету-2019 сягнув 72,4 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,457.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28