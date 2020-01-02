Держборг України у 2019 році сягнув 74,5 млрд доларів

КИЇВ. 2 січня. УНН. Державний борг України за підсумками 2019 року, за оперативною оцінкою, становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а у доларовому - 74,5 млрд дол. США, скоротившись до ВВП до близько 45% на кінець року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.