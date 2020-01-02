Держборг України опустився нижче 50% до ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Розмір державного боргу України за підсумками минулого року, вперше з 2013 року, опустився нижче позначки 50% до ВВП. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
"Державний борг України опустився нижче позначки 50% до ВВП. Також знижено частку боргу в іноземній валюті, розширено коло інвесторів", - вказали у Мінфіні, підбиваючи підсумки 2019 року.
Також зазначається, що міжнародні агентства S&P та Fitch підвищили рейтинг України до рівня B.
Нагадаємо, Україна у січні-листопаді 2019 року наростила держборг у валюті на 5,75%.