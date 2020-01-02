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Держборг України опустився нижче 50% до ВВП

Держборг України опустився нижче 50% до ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Розмір державного боргу України за підсумками минулого року, вперше з 2013 року, опустився нижче позначки 50% до ВВП. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Державний борг України опустився нижче позначки 50% до ВВП. Також знижено частку боргу в іноземній валюті, розширено коло інвесторів", - вказали у Мінфіні, підбиваючи підсумки 2019 року.

Також зазначається, що міжнародні агентства S&P та Fitch підвищили рейтинг України до рівня B.

Нагадаємо, Україна у січні-листопаді 2019 року наростила держборг у валюті на 5,75%.

Українські Національні Новини

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