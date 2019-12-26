Україна з початку року наростила держборг на 5,75%

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сума державного боргу та гарантованого державою боргу за листопад в еквіваленті у доларах зріс на 1,2% - до 82,83 млрд дол., з початку року зростання держборгу в еквіваленті в іноземній валюті становило 5,75%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства фінансів України.