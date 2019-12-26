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Украина с начала года нарастила госдолг на 5,75%

Украина с начала года нарастила госдолг на 5,75%

Киев • УНН

 • 10023 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сумма государственного долга и гарантированного государством долга за ноябрь в эквиваленте в долларах вырос на 1,2% - до 82,83 млрд долл., с начала года рост в эквиваленте в иностранной валюте составил 5,75%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

"В ноябре 2019 года было зафиксировано уменьшение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины. За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл.", - указали в ведомстве.

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С начала года государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте, как отмечается, уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%. "Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты", - пояснили в Минфине.

"В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составляли 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн", - добавили в министерстве.

Напомним, Всемирный банк ожидает роста госдолга Украины в 2020 году.

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