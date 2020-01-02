Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов", - указали в Минфине, подводя итоги 2019 года.
Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.
Напомним, Украина в январе-ноябре 2019 года нарастила госдолг в валюте на 5,75%.