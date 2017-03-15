Государственный секретарь США посетит Китай 18-го марта

Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, во время визита КНР и США обменяются мнениями по развитию двусторонних связей, а также обсудят ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщал УНН, 9 марта США отвергли предложение Китая прекратить военные учения.

Д.Трамп считает, что США и Китай могут найти общий язык. Ранее он поддержал "политику единого Китая" и направил письмо главе КНР.