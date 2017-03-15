Государственный секретарь США посетит Китай 18-го марта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 18-19 марта совершит визит в Китай, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, во время визита КНР и США обменяются мнениями по развитию двусторонних связей, а также обсудят ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Как сообщал УНН, 9 марта США отвергли предложение Китая прекратить военные учения.
Д.Трамп считает, что США и Китай могут найти общий язык. Ранее он поддержал "политику единого Китая" и направил письмо главе КНР.