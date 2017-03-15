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Державний секретар США відвідає Китай 18-го березня

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На запрошення міністра закордонних справ Китайської народної республіки Ван І державний секретар США Рекс Тіллерсон 18-19 березня здійснить візит до Китаю, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Таку заяву зробила офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн.

За її словами, під час візиту КНР і США обміняються думками щодо розвитку двосторонніх зв'язків, а також обговорять низку регіональних і міжнародних питань, що становлять спільний інтерес.

Як повідомляв УНН, 9 березня США відкинули пропозицію Китаю припинити військові навчання.

Натомість, Д.Трамп вважає, що США і Китай можуть порозумітися. Раніше він підтримав “політику одного Китаю” і надіслав листа главі КНР.

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