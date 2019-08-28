Государственный секретарь США рассказал об идеологии администрации Трампа

По словам Помпео данная идеология отстаивается администрацией президента США Дональда Трампа.

“Американизм также означает уверенность в уникальной роли США в мире”, — заявил Помпео.

В ходе выступления чиновник выразил сожаление, что гордость Америкой больше не пронизывает американское общество и заявил, что некоторые силы в американском обществе хотят, чтобы американцы отвергли “идеи, которые являются центральными для понимания исключительности США и ее величия”.

“Этого не может произойти”, — заявил Помпео.

Государственный секретарь США заявил, что в течение десятков лет Соединенные Штаты позволяли: международным организациям — вести США за собой, союзникам — избегать возложенной на них ответственности.

“Мы представляли, что наши враги являются нашими друзьями, и иногда, к сожалению, мы даже умиряли их”, — отметил Помпео.

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По словам госсекретаря США, эти дни остались в прошлом.

“Администрация США.. вернулась к основам”, — заявил Помпео, — “Мы больше не будем извиняться за Америку. Мы гордимся американизмом. Мы сделали его центром нашей международной политики”.

“Американизм означает признание того, что Америка является исключительной нацией. Мы первая нация основана на идеи, целью правительства является защита неотъемлемых прав каждого человеческого существа. Американизм означает, что наша любовь к индивидуальной свободе и человеческого достоинства отличают нас от других. Не только мы исповедуем эти принципы, но именно мы продемонстрировали исключительную готовность и смелость в их реализации”, — отметил Помпео.

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Государственный секретарь отметил, что идеология американизма также означает гордость американцев их рецепту экономического процветания, который включает, верховенство права, представительное правительство, право собственности. Он также упомянул право на владение оружием, как важную составляющую американизма.

Американизм, констатировал госсекретарь, означает и обеспечение возможности народов выбирать своих лидеров. В этом контексте он коротко остановился на ситуации в Венесуэле.

Среди других внешнеполитических проблем Пемпео остановился на положении в Афганистане. Констатировав, что США достигли немалых успехов и, в частности, разгромили “Аль-Каиду”, он отметил необходимость политического решения афганского вопроса и возвращения на Ролина американских военнослужащих.

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Госсекретарь США отметил значение опыта военных для молодого поколения и призвал ветеранов рассказывать молодым о том, что им пришлось пережить и сделать.