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Державний секретар США розповів про ідеологію адміністрації Трампа

Державний секретар США розповів про ідеологію адміністрації Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив у Індіанополісі, штат Індіана, на 101-й конвенції ветеранської організації “Американський легіон” у ході своєї промови високопосадовець розповів про ідеологію “Американізму” (Americanism можна також перекласти, як американськість — ред), яка є одною із основоположених цінностей організації “Американський легіон”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

За словами Помпео дана ідеологія обстоюється адміністрацією президента США Дональда Трампа.

“Американізм також означає впевненість в унікальній ролі США у світі”, — заявив Помпео.

У ході виступу високопосадовець висловив жаль, що гордість Америкою більше не пронизує американське суспільство та заявив, що деякі сили в американському суспільстві хочуть, щоб американці відкинули “ідеї, які є центральними для розуміння винятковості США та її величі”.

“Цього не може відбутись”, — заявив Помпео.

Державний секретар США заявив, що протягом десятків років Сполучені Штати дозволяли: міжнародним організаціям — вести США за собою, союзникам — уникати покладеної на них відповідальності.

“Ми уявляли, що наші вороги є нашими друзями, і іноді, на жаль, ми навіть замиряли їх”, — відзначив Помпео.

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За словами держсекретаря США, ці дні лишились у минулому.

“Адміністрація США.. повернулась до основ”, — заявив Помпео, — “Ми більше не будемо вибачатись за Америку. Ми маємо пишатись американізмом. Ми зробили його центром нашої міжнародної політики”.

“Американізм означає визнання того, що Америка є винятковою нацією. Ми перша нація заснована на ідеї, що ціллю уряду є захист невід’ємних прав кожної людської істоти. Американізм означає, що наша любов до індивідуальної свободи та людського достоїнства відрізняють нас від інших. Не лише ми сповідаємо ці принципи, але саме ми продемонстрували виняткову готовність та сміливість у їх реалізації”, — відзначив Помпео.

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Державний секретар зауважив, що ідеологія американізму також означає гордість американців їх рецептом економічного процвітання, який включає, верховенство права, представницький уряд, право власності. Він також згадав право на володіння зброєю, як важливу складову американізму.

Американізм, констатував держсекретар, означає і забезпечення можливості народів вибирати своїх лідерів. У цьому контексті він коротко зупинився на ситуації в Венесуелі.

Серед інших зовнішньополітичних проблем Пемпео зупинився на становищі в Афганістані. Констатувавши, що США досягли чималих успіхів і, зокрема, розгромили “Аль-Каїду”, він наголосив на необхідності політичного рішення афганського питання і повернення на Роліна американських військовослужбовців.

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Держсекретар США вказав на значення досвіду військових для молодого покоління і закликав ветеранів розповідати молодим про те, що їм довелося пережити і зробити.

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