Государственный долг Украины составляет 68,61 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Общая сумма государственного долга Украины на конец сентября 2016 составила 68,61 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, передает УНН.
Таким образом, по сравнению с показателем на начало месяца, сумма госдолга увеличилась на 2,8%, или на 1,9 млрд долларов.
Общая сумма государственного долга составила почти 1,778 трлн гривен.
Согласно данным Минфина, с начала года, в январе-сентябре сумма государственного долга в долларах выросла на 4,7%, или на 3,11 лрд долларов.
Напомним, что международные резервы Украины в сентябре 2016 выросли на 10%.