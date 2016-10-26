Государственный долг Украины составляет 68,61 млрд долл.

Таким образом, по сравнению с показателем на начало месяца, сумма госдолга увеличилась на 2,8%, или на 1,9 млрд долларов.

Общая сумма государственного долга составила почти 1,778 трлн гривен.

Согласно данным Минфина, с начала года, в январе-сентябре сумма государственного долга в долларах выросла на 4,7%, или на 3,11 лрд долларов.

Напомним, что международные резервы Украины в сентябре 2016 выросли на 10%.