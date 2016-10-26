Державний борг України становить 68,61 млрд дол.

Таким чином, у порівнянні з показником на початок місяця, сума держборгу збільшилася на 2,8%, або на 1,9 млрд доларів.

Загальна сума державного боргу становила майже 1,778 трлн гривень.

Згідно з даними Мінфіну, з початку року, в січні-вересні сума державного боргу в доларах зросла на 4,7%, або на 3,11 млрд доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України у вересні 2016 року зросли на 10%.