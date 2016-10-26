Державний борг України становить 68,61 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Загальна сума державного боргу України на кінець вересня 2016 року склала 68,61 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, передає УНН.
Таким чином, у порівнянні з показником на початок місяця, сума держборгу збільшилася на 2,8%, або на 1,9 млрд доларів.
Загальна сума державного боргу становила майже 1,778 трлн гривень.
Згідно з даними Мінфіну, з початку року, в січні-вересні сума державного боргу в доларах зросла на 4,7%, або на 3,11 млрд доларів.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України у вересні 2016 року зросли на 10%.