Государственное СМИ Беларуси отредактировало новость о "помощи России при первом запросе"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Белорусское государственное агентство БелТА поправило текст новости о Лукашенко и обещанной российской военной помощи, пишет УНН со ссылкой на новость агентства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил, что Россия готова при запросе Беларуси оказать “всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”.
“Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились — при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, — сказал ранее Лукашенко.
Теперь в тексте новости появилось уточнение, что Россия окажет военную помощь Беларуси при первом же запросе “в случае внешних военных угроз”.
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