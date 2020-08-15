Державне ЗМІ Білорусі відредагувало новину про "допомогу Росії при першому запиті"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді в Генштабі білоруських збройних сил, що Росія готова при запиті Білорусі надати “всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь”.

“Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало — абсолютно присвячена тому, що відбувається. І ми з ним домовилися — при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь”, — сказав раніше Лукашенко.

Тепер в тексті новини з’явилося уточнення, що Росія надасть військову допомогу Білорусі при першому ж запиті “в разі зовнішніх військових загроз”.

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