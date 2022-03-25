Государственная измена: открыто дело против экс-главы Изюма, двух депутатов горсовета и экс-полицейского

Цитата

“Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту государственной измены бывшего городского головы города Изюм, двух действующих депутатов Изюмского городского совета и бывшего работника полиции”, - сообщили в бюро.

Детали

Так, сообщается, что правоохранители установили, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников тероборони и членов их семей.

Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения. Тиражируют фейки о якобы сдаче украинской властью Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками.

Уголовное производство начато по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее

Как писал УНН, ранее мэру города Купянск Генадию Мацегоре, который перешел на сторону врага, объявили подозрение в государственной измене.