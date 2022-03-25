Государственная измена: открыто дело против экс-главы Изюма, двух депутатов горсовета и экс-полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило предателей Родины на Харьковщине: речь о бывшем городском голове города Изюм, двух действующих депутатов Изюмского городского совета и бывшего работника полиции, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Цитата
“Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту государственной измены бывшего городского головы города Изюм, двух действующих депутатов Изюмского городского совета и бывшего работника полиции”, - сообщили в бюро.
Детали
Так, сообщается, что правоохранители установили, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников тероборони и членов их семей.
Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения. Тиражируют фейки о якобы сдаче украинской властью Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками.
Уголовное производство начато по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Ранее
Как писал УНН, ранее мэру города Купянск Генадию Мацегоре, который перешел на сторону врага, объявили подозрение в государственной измене.