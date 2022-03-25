Державна зрада: відкрито справу проти ексміського голови Ізюму, двох депутатів міськради та експоліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Державне бюро розслідувань викрило зрадників Батьківщини на Харківщині: мова про колишнього міського голови міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього працівника поліції, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
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“Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом державної зради колишнього міського голови міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього працівника поліції”, - повідомили в бюро.
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Так, повідомляється, що правоохоронці встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.
Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення. Тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Раніше
Як писав УНН, раніше меру міста Куп’янськ Генадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога, оголосили підозру у державній зраді.