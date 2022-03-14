Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, оголосили підозру у державній зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Меру міста Куп’янськ Генадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога, оголосили підозру у державній зраді. Про це інформує пресслужба Служби безпеки України, пише УНН.
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Зазначається, що підозру також вручено депутатці Мелітопольської міськради Галині Данильченко та низці її пособників, які допомагають РФ організувати окупаційну владу в місті.
Окрім статті 111 ("державна зрада"), дії колаборантів можуть класифікуватися за ст. 109, 110, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Кримінального кодексу України.
На черзі оголошення підозр іншим колаборантам: кожен, хто своїми діями кидає тінь на героїзм українського народу і допомагає окупантам, отримає заслужене покарання.
Нагадаємо
Наприкінці лютого мер міста Куп'янськ, що на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це сам Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.
28 лютого Мацегору було затримано.