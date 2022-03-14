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Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, оголосили підозру у державній зраді

Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, оголосили підозру у державній зраді

Київ • УНН

 • 171072 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Меру міста Куп’янськ Генадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога, оголосили підозру у державній зраді. Про це інформує пресслужба Служби безпеки України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що підозру також вручено депутатці Мелітопольської міськради Галині Данильченко та низці її пособників, які допомагають РФ організувати окупаційну владу в місті.

Окрім статті 111 ("державна зрада"), дії колаборантів можуть класифікуватися за ст. 109, 110, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Кримінального кодексу України.

На черзі оголошення підозр іншим колаборантам: кожен, хто своїми діями кидає тінь на героїзм українського народу і допомагає окупантам, отримає заслужене покарання.

Нагадаємо

Наприкінці лютого мер міста Куп'янськ, що на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це сам Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.

28 лютого Мацегору було затримано.

Українські Національні Новини

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