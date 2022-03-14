Мэру Купянска, который сдал город оккупантам, объявили подозрение в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Мэру города Купянск Генадию Мацегоре, который перешел на сторону врага, объявили подозрение в государственной измене. Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что подозрение также вручено депутату Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и ряду ее пособников, которые помогают РФ организовать оккупационную власть в городе.
Кроме статьи 111 ("государственная измена"), действия коллаборационистов могут классифицироваться по ст. 109, 110, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Уголовного кодекса Украины.
На очереди объявление подозрений другим колаборантам: каждый, кто своими действиями бросает тень на героизм украинского народа и помогает оккупантам, получит заслуженное наказание.
Напомним
В конце февраля мэр города Купянск в Харьковской области, Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам. Об этом сам Мацегора сообщил в видео-обращении в официальном Facebook-аккаунте города.
28 февраля Мацегора был задержан.