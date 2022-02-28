Мера Куп'янська, який здав місто окупантам, затримали за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мера Куп'янська Геннадія Мацегору, якому оголосили підозру у держзраді за те, що він здав місто російським окупантам, затримали, передає УНН.
Деталі
Як повідомили УНН, мера Куп'янська Геннадія Мацегору затримали.
Деталей поки невідомі.
Раніше
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України Куп‘янському міському голові, що здав місто окупанту.
Контекст
Напередодні стало відомо що мер міста Куп'янськ, що на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це сам Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.