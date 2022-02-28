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Куп‘янський міський голова за здачу міста одержав підозру в держзраді – Венедіктова

Куп‘янський міський голова за здачу міста одержав підозру в держзраді – Венедіктова

Київ • УНН

 • 141095 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України Куп‘янському міському голові, що здав місто окупанту. Про це написала в Facebook Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише УНН.

Цитата

“Куп‘янський міський голова за здачу міста ворогові одержав підозру в держзраді. Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп‘янська. Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді”, - написала Венедіктова.

Деталі

Генпрокурор нагадала що 27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

“Кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі чекає справедливе покарання”, - підкреслиоа Венедіктова.

Контекст

Напередодні стало відомо що мер міста Куп'янськ, що на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це сам Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.

Українські Національні Новини

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