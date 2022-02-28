Купянский городской голова за сдачу города получил подозрение в госизмене - Венедиктова

Цитата

“Купянский городской голова за сдачу города врагу получил подозрение в госизмене. Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене”, - написала Венедиктова.

Детали

Генпрокурор напомнила, что 27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

"Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей Земли ждет справедливое наказание", - подчеркнула Венедиктова.

Контекст

Накануне стало известно, что мэр города Купянск в Харьковской области, Геннадий Мацегор асдал населенный пункт российским оккупантам. Об этом сам Мацегора сообщил в видео-обращении в официальном Facebook-аккаунте города.