Купянский городской голова за сдачу города получил подозрение в госизмене - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины купянскому городскому голове, что сдал город окупанту. Об этом написала в Facebook Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет УНН.
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“Купянский городской голова за сдачу города врагу получил подозрение в госизмене. Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене”, - написала Венедиктова.
Детали
Генпрокурор напомнила, что 27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.
Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
"Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей Земли ждет справедливое наказание", - подчеркнула Венедиктова.
Контекст
Накануне стало известно, что мэр города Купянск в Харьковской области, Геннадий Мацегор асдал населенный пункт российским оккупантам. Об этом сам Мацегора сообщил в видео-обращении в официальном Facebook-аккаунте города.