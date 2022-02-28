Мэра Купянска, сдавшего город оккупантам, задержали за госизмену

Детали

Как сообщили УНН, мэра Купянска Геннадия Мацегору задержали.

Деталей пока неизвестны.

Ранее

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Купянскому городскому голове, что сдал город окупанту.

Контекст

Накануне стало известно, что мэр города Купянск в Харьковской области, Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам. Об этом сам Мацегора сообщил в видео-обращении в официальном Facebook-аккаунте города.