Мэра Купянска, сдавшего город оккупантам, задержали за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Мэра Купянска Геннадия Мацегору, которому объявили подозрение в госизмене за то, что он сдал город русским оккупантам, задержали, передает УНН.
Детали
Как сообщили УНН, мэра Купянска Геннадия Мацегору задержали.
Деталей пока неизвестны.
Ранее
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Купянскому городскому голове, что сдал город окупанту.
Контекст
Накануне стало известно, что мэр города Купянск в Харьковской области, Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам. Об этом сам Мацегора сообщил в видео-обращении в официальном Facebook-аккаунте города.