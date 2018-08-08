Государство заняло на внутреннем рынке 10 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Минфин привлек на внутреннем рынке более 10 млрд гривен в государственный бюджет, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
“По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 7 августа 2018 года, в государственный бюджет привлечено более 10 млрд гривен (по официальному курсу НБУ)”, — сообщили в Минфине.
Напомним, Минфин в январе-июне 2018 года привлек в госбюджет за счет государственных внутренних заимствований 84,147 млрд грн, а за счет внешних — 2 704 млрд грн.
Ранее сообщалось, что по прогнозу МЭРТ, государственные заимствования в 2018 году составят 215 млрд грн, при этом будет погашено 175,7 млрд грн государственных долгов.
Кроме того, в течение 2019-2021 годов Украина позаимствует 336,7 млрд грн и выплатит 720,5 млрд грн государственного долга.