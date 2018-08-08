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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12661 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74623 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118554 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126461 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165894 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152221 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140229 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 178871 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118295 просмотра

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Государство заняло на внутреннем рынке 10 млрд гривен

Государство заняло на внутреннем рынке 10 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Минфин привлек на внутреннем рынке более 10 млрд гривен в государственный бюджет, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

“По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 7 августа 2018 года, в государственный бюджет привлечено более 10 млрд гривен (по официальному курсу НБУ)”, — сообщили в Минфине.

Напомним, Минфин в январе-июне 2018 года привлек в госбюджет за счет государственных внутренних заимствований 84,147 млрд грн, а за счет внешних — 2 704 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по прогнозу МЭРТ, государственные заимствования в 2018 году составят 215 млрд грн, при этом будет погашено 175,7 млрд грн государственных долгов.

Кроме того, в течение 2019-2021 годов Украина позаимствует 336,7 млрд грн и выплатит 720,5 млрд грн государственного долга.

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