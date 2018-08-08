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Держава позичила на внутрішньому ринку 10 млрд гривень

Держава позичила на внутрішньому ринку 10 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Мінфін залучив на внутрішньому ринку понад 10 млрд гривень до державного бюджету, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 серпня 2018 року, до державного бюджету залучено понад 10 млрд гривень (за офіційним курсом НБУ)”, — повідомили у Мінфіні.

Нагадаємо, Мінфін в січні-червні 2018 року залучив до держбюджету за рахунок державних внутрішніх запозичень 84,147 млрд грн, а за рахунок зовнішніх — 2 704 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що за прогнозом МЕРТ, державні запозичення у 2018 році складуть 215 млрд грн, при цьому буде погашено 175,7 млрд грн державних боргів.

Крім того, протягом 2019-2021 років Україна запозичить 336,7 млрд грн та виплатить 720,5 млрд грн державного боргу.

Українські Національні Новини

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