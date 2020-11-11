Государство на 100% рассчиталось за "зеленую" электроэнергию в сентябре

"Гарантированный покупатель (ГарПок) полностью рассчитался за "зеленую" электроэнергию, отпущенную в сентябре. Общая сумма расчетов по "зеленому" тарифу за сентябрь составила 4,67 млрд грн", - рассказали в Минэнерго.

Там напомнили, что за август ГарПок также оплатил 100% отпущенной продукции - 5,2 млрд грн. И добавили, что уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии значительно повысился после подписания меморандума с производителями ВИЭ, а также после вступления в силу закона 810-IX. Документ имплементирует договоренности правительства с "зеленым" бизнесом.

"До того, в апреле-июле 2020-го он не превышал 5%", - говорят в Минэнерго.

В министерстве добавили, что за три месяца экономия потребителей по "зеленому" тарифу составила более 1,5 млрд грн. В частности, в августе экономия достигла 618 млн грн, в сентябре - 541 млн грн, в октябре - 376 млн грн (без НДС).