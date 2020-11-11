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Держава на 100% розрахувалася за "зелену" електроенергію у вересні

Держава на 100% розрахувалася за "зелену" електроенергію у вересні

Київ • УНН

 • 10771 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У вересні розрахунки держави із "зеленою" енергетикою сягнули 100%. Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає УНН.

"Гарантований покупець (ГарПок) повністю розрахувався за "зелену" електроенергію, відпущену у вересні. Загальна сума розрахунків за "зеленим" тарифом за вересень склала 4,67 млрд грн", - розповіли у Міненерго.

Там нагадали, що за серпень ГарПок також оплатив 100% відпущеної продукції – 5,2 млрд грн. І додали, що рівень розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії значно підвищився після підписання меморандуму із виробниками ВДЕ, а також після набуття чинності законом 810-IX. Документ імплементує домовленості уряду з "зеленим" бізнесом.

"До того, у квітні-липні 2020 року він не перевищував 5%", - кажуть в Міненерго.

У міністерстві додали, що за три місяці економія споживачів за "зеленим" тарифом становила понад 1,5 млрд грн. Зокрема, у серпні економія сягнула 618 млн грн, у вересні – 541 млн грн, у жовтні – 376 млн грн (без ПДВ).

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