Депутатов из НФ Сюмар и Сочку вызывали на допрос в ГБР

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в которой они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти". Никаких деталей допроса разглашать не имею права. Скажу только, что подобную процедуру отбыли уже несколько десятков моих коллег из Народного фронта. И что следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя - "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины. Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, в нормальних странах прямо называют политически мотивированными", сообщила Сюмар.

Александр Сочка только написал: "Сегодня допрос в ГБР. А как приключенчески вы проводите лето?"

Напомним, бывший президент Порошенко приходил на допрос в ГБР 12 августа.