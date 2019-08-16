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Депутатів з НФ Сюмар і Сочку викликали на допит до ДБР

Депутатів з НФ Сюмар і Сочку викликали на допит до ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступника голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар і народного депутата від цієї ж фракції Олександра Сочку викликали на допит до Державного бюро розслідувань як свідків у справі про нібито узурпацію влади. Про це депутати написали на своїх сторінках у Facebook, повідомляє УНН.

"Сходила на допит в ДБР як свідок у справі, порушеній за заявою Шуфрича і Німченка, в якій вони звинувачують коаліцію в Раді 8 скликання в "узурпації державної влади". Жодних деталей допиту розголошувати не маю права. Скажу лише, що подібну "процедуру" відбули вже декілька десятків моїх колег з Народного фронту). І що слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи - чи "узурпували державну владу" депутати коаліціі законно обранного парламенту України). Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично вмотивованими", повідомила Сюмар.

Олександр Сочка лише написав: "Сьогодні допит у ДБР. А як пригодницьки ви проводите літо?"

Нагадаємо, колишній президент Порошенко приходив на допит до ДБР 12 серпня.

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