Депутатів з НФ Сюмар і Сочку викликали на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступника голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар і народного депутата від цієї ж фракції Олександра Сочку викликали на допит до Державного бюро розслідувань як свідків у справі про нібито узурпацію влади. Про це депутати написали на своїх сторінках у Facebook, повідомляє УНН.
"Сходила на допит в ДБР як свідок у справі, порушеній за заявою Шуфрича і Німченка, в якій вони звинувачують коаліцію в Раді 8 скликання в "узурпації державної влади". Жодних деталей допиту розголошувати не маю права. Скажу лише, що подібну "процедуру" відбули вже декілька десятків моїх колег з Народного фронту). І що слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи - чи "узурпували державну владу" депутати коаліціі законно обранного парламенту України). Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично вмотивованими", повідомила Сюмар.
Олександр Сочка лише написав: "Сьогодні допит у ДБР. А як пригодницьки ви проводите літо?"
Нагадаємо, колишній президент Порошенко приходив на допит до ДБР 12 серпня.