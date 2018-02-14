"Депутатов ЛНР" объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении двум "депутатам" так называемого "Народного совета ЛНР", которые являются бывшими депутатами Луганского областного и городского советов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
"Во время досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины в мае-ноября 2014 г. приняли участие в выборах в так называемой "Народный совет "ЛНР". Приняв присягу "депутата законодательного органа", последние осуществляют свою деятельность в пользу террористической организации, вопреки конституционных прав и свобод граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что указанные лица продолжают и в дальнейшем осуществлять незаконную деятельность "депутатов законодательного органа", чем обеспечивают функционирование террористической организации "ЛНР".
"Поскольку "депутаты" скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области, последних объявлено в розыск", - добавили в областном ведомстве.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины пресекли деятельность "ферм" по производству криптовалюты в Киеве, Киевской области и Черкассах, средства из которых направлялись в "ЛНР/ДНР" для закупки вооружения и экипировки.