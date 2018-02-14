"Депутатів ЛНР" оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прокурор Луганщини Володимир Янко повідомив про підозру двом “депутатам” так званої “Народної ради ЛНР”, які є колишніми депутатами Луганської обласної та міської рад. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
“Під час досудового розслідування встановлено, що двоє громадян України в травні- листопаді 2014 року взяли участь у виборах до так званої “Народної ради „ЛНР“ . Прийнявши присягу „депутата законодавчого органу“, останні здійснюють свою діяльність на користь терористичної організації, всупереч конституційних прав та свобод громадян України, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області”, — йдеться у повідомленні.
В прокуратурі зауважили, що вказані особи продовжують і надалі здійснювати незаконну діяльність “депутатів законодавчого органу”, чим забезпечують функціонування терористичної організації “ЛНР”.
“Оскільки „депутати“ переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, останніх оголошено у розшук”, — додали в обласному відомстві.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України припинили діяльність “ферм” з виробництва криптовалют у Києві, Київщині та Черкасах, кошти з яких направлялися до “ЛНР/ДНР” для закупівлі озброєння та екіпіровки.