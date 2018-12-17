Депутаты хотят переименовать УПЦ МП

"Я хотел бы обратиться от имени фракции Блока Петра Порошенко попросить и председателя Верховной Рады, всех коллег вместе отработать срочно два законопроекта. Один - по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так, как она должна называться, в соответствии со своим центром, где бы он ни находился. И Украинская православная церковь есть одна - Православная церковь Украины", - сказал Гончаренко.

Он добавил, что парламенту также необходимо урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины и защитить их имущество.

"Второе - о том, что нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы хаоса и посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано", - отметил Гончаренко.

После этого Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что соответствующие вопросы могут быть вынесены на рассмотрение депутатов в четверг, если в среду их утвердит парламентский комитет.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.