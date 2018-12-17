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Депутаты хотят переименовать УПЦ МП

Киев • УНН

 • 28425 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Депутаты хотят срочно рассмотреть законопроекты №5309 и №5309П, которыми хотят урегулировать вопрос названий украинских церквей. В частности, установить, что в Украине есть только одна Украинская православная церковь. Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Депутаты хотят переименовать УПЦ МП

"Я хотел бы обратиться от имени фракции Блока Петра Порошенко попросить и председателя Верховной Рады, всех коллег вместе отработать срочно два законопроекта. Один - по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так, как она должна называться, в соответствии со своим центром, где бы он ни находился. И Украинская православная церковь есть одна - Православная церковь Украины", - сказал Гончаренко.

Он добавил, что парламенту также необходимо урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины и защитить их имущество.

"Второе - о том, что нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы хаоса и посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано", - отметил Гончаренко.

После этого Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что соответствующие вопросы могут быть вынесены на рассмотрение депутатов в четверг, если в среду их утвердит парламентский комитет.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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