Депутати хочуть перейменувати УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Депутати хочуть терміново розглянути законопроекти №5309 та №5309П, якими хочуть врегулювати питання назв українських церков. Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква. Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.
Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно.
"Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.
Після цього Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.