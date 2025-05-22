Депутатам могут разрешить занимать должности в Кабмине: детали законопроекта
Киев • УНН
В Раде предлагают разрешить депутатам занимать должности в Кабмине, в частности премьер-министра и министров. Авторами законопроекта являются депутаты из "Слуги народа".
В Верховной Раде Украины предлагают разрешить депутатам занимать должности членов Кабинета министров. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента, передает УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке к законопроекту № 13304, депутатам Верховной Рады предлагается занимать должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра. Это можно будет сделать при условии, что такие должности не относятся к государственной службе в соответствии со специальным законом.
В той же пояснительной записке говорится о том, что подобный подход обеспечивает баланс между принципами разделения власти и политической ответственности парламента. Также там сказано, что это согласуется с международной практикой в странах со схожей формой государственного устройства.
Авторами законопроекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа", среди которых Александр Федиенко, Андрей Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого государственного реестра актов местного самоуправления. Туда будут вносить сведения обо всех актах местных органов власти. Данная информация будет открытой и будет подлежать обнародованию на сайте Министерства развития общин и территорий.