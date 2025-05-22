Депутатам могут разрешить занимать должности в Кабмине: детали законопроекта

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 10864 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
14:45 • 34993 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

13:44 • 54424 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
12:56 • 44482 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 46983 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 123106 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 73088 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 115421 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 186859 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 162902 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
33%
747мм
Популярные новости

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 98005 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 76680 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 69280 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 40635 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 19996 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 41505 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

13:44 • 54424 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 123106 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 165344 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 352648 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кропивницкий

Крым

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 20664 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 69925 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 77323 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 98593 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 151019 просмотра
Актуальное

Хранитель

Гаубица M777

Нью-Йорк Таймс

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Депутатам могут разрешить занимать должности в Кабмине: детали законопроекта

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

В Раде предлагают разрешить депутатам занимать должности в Кабмине, в частности премьер-министра и министров. Авторами законопроекта являются депутаты из "Слуги народа".

Депутатам могут разрешить занимать должности в Кабмине: детали законопроекта

В Верховной Раде Украины предлагают разрешить депутатам занимать должности членов Кабинета министров. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке к законопроекту № 13304, депутатам Верховной Рады предлагается занимать должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра. Это можно будет сделать при условии, что такие должности не относятся к государственной службе в соответствии со специальным законом.

В той же пояснительной записке говорится о том, что подобный подход обеспечивает баланс между принципами разделения власти и политической ответственности парламента. Также там сказано, что это согласуется с международной практикой в странах со схожей формой государственного устройства.

Авторами законопроекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа", среди которых Александр Федиенко, Андрей Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого государственного реестра актов местного самоуправления. Туда будут вносить сведения обо всех актах местных органов власти. Данная информация будет открытой и будет подлежать обнародованию на сайте Министерства развития общин и территорий.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Обществополитика
Слуга народа
Верховная Рада
Украина
Brent
$63.93
Bitcoin
$111,275.40
S&P 500
$5,855.37
Tesla
$343.89
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,294.39
Ethereum
$2,664.09