Депутатам можуть дозволити обіймати посади в Кабміні: деталі законопроєкту

У Верховній Раді України пропонують дозволити депутатам обіймати посади членів Кабінету міністрів. Відповідний законопроект опублікований на сайті парламенту, передає УНН.

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Згідно пояснювальної записки законопроекту № 13304, депутатам Верховної Ради пропонується обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра. Це можна буде зробити за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.

У тій же пояснювальній записці йдеться про те, що подібний підхід забезпечує баланс між принципами поділу влади і політичної відповідальності парламенту. Також там сказано, що це узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою.

Авторами законопроекту є народні депутати з фракції "Слуга народу", серед яких Олександр Федієнко, Андрій Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування. Туди будуть вносити відомості про всі акти місцевих органів влади. Дана інформація буде відкритою та підлягатиме оприлюдненню на сайті Міністерства розвитку громад та територій.