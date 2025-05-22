Депутатам можуть дозволити обіймати посади в Кабміні: деталі законопроєкту

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 12993 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
14:45 • 49781 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

13:44 • 66364 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 50744 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
12:16 • 52435 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 131572 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 75006 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 115832 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 187132 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 162955 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
747мм
Популярнi новини

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 105272 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 84478 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

11:16 • 77198 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 51880 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 28277 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 53151 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 66368 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 131573 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 171044 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 358166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кропивницький

Крим

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 29210 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

11:16 • 78101 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 85371 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 106106 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 152700 перегляди
Актуальне

The Guardian

Гаубиця M777

The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Депутатам можуть дозволити обіймати посади в Кабміні: деталі законопроєкту

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

У Раді пропонують дозволити депутатам обіймати посади в Кабміні, зокрема прем'єр-міністра та міністрів. Авторами законопроєкту є депутати зі "Слуги народу".

Депутатам можуть дозволити обіймати посади в Кабміні: деталі законопроєкту

У Верховній Раді України пропонують дозволити депутатам обіймати посади членів Кабінету міністрів. Відповідний законопроект опублікований на сайті парламенту, передає УНН.

Деталі

Згідно пояснювальної записки законопроекту № 13304, депутатам Верховної Ради пропонується обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра. Це можна буде зробити за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.

У тій же пояснювальній записці йдеться про те, що подібний підхід забезпечує баланс між принципами поділу влади і політичної відповідальності парламенту. Також там сказано, що це узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою.

Авторами законопроекту є народні депутати з фракції "Слуга народу", серед яких Олександр Федієнко, Андрій Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування. Туди будуть вносити відомості про всі акти місцевих органів влади. Дана інформація буде відкритою та підлягатиме оприлюдненню на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Слуга народу
Верховна Рада
Україна
Brent
$63.93
Bitcoin
$111,275.40
S&P 500
$5,855.37
Tesla
$343.89
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,294.39
Ethereum
$2,664.09