Депутат Запорожского облсовета В.Горбань подтвердил гибель своего помощника

В.Горбань рассказал корреспонденту УНН о том, что в ДТП в Мелитопольском районе Запорожской области погиб его помощник Олег Жерман.

Так, вчера в селе Новобогдановка Мелитопольского района в результате ДТП погиб водитель 1971 г.р. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник сектора отдела безопасности дорожного движения Управления превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Андрей Топчий.

Как стало известно, 31 октября около 15:40 водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Там Volkswagen врезался в припаркованный грузовик Iveco. От полученных травм водитель Volkswagen Transporter погиб на месте. Также правоохранители сообщают, что обе машины были на харьковской регистрации.