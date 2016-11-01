Депутат Запорізької облради В.Горбань підтвердив загибель свого помічника
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Депутат Запорізької обласної ради Валерій Горбань підтвердив кореспонденту УНН загибель свого помічника.
В.Горбань розповів кореспонденту УНН про те, що у ДТП у Мелітопольському районі Запорізької області загинув його помічник Олег Жерман.
Так, вчора у селі Новобогданівка Мелітопольського району внаслідок ДТП загинув водій 1971 р. н.. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник сектору відділу безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області Андрій Топчій.
Як стало відомо, 31 жовтня близько 15:40, водій автомобілю Volkswagen Transporter не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзджої частини. Там Volkswagen врізався у припарковану вантажівку Iveco. Від отриманих травм водій Volkswagen Transporter загинув на місці. Також, правоохоронці повідомляють, що обидві автівки були на харківській реєстрації.