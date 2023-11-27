Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Правомерность увольнения директора Центра инфекционных болезней в Виннице Игоря Матковского должна проверить прокуратура. Несмотря на военное положение, принимать решение о продлении контракта или увольнении директора должны были депутаты своим голосованием на сессии, а не единолично председатель областного совета Вячеслав Соколовый. Такое мнение высказал депутат Винницкого областного совета от "Слуги народа" Евгений Шаповалов в эксклюзивном комментарии УНН.

По правомерности я обращался в областную прокуратуру. Пусть они разбираются с выводами. По моему личному мнению, как юриста, такое решение, несмотря на правовой режим военного положения все равно должно приниматься или на сессии облсовета, согласно Закону о местном самоуправлении. Или, если мы говорим о каких-то единоличных решениях, приказом директора Департамента здравоохранения и реабилитации областной военной администрации. Потому что департамент является исполнительным органом - отметил Шаповалов.

По мнению депутата, единолично назначать руководителей председатель облсовета может в аппарате совета. А по другим должностям необходимо выносить вопросы в сессионный зал и обсуждать. Тем более, что у "Украинской стратегии Гройсмана", которую представляет глава облсовета Вячеслав Соколовый, и так есть большинство.

"Читая преамбулу распоряжений главы облсовета для меня было немножко странно, потому что они ссылаются на норму определенных переходных положений, которые действуют во время военного положения. Но там в законе сначала идет субъект назначения, и потом, что председатель облсовета без проведения конкурса может назначать и. о. По моему мнению, распоряжением председателя облсовета без проведения конкурса могут назначаться люди, которые работают в исполнительном аппарате облсовета, в каких-то управлениях. К счастью Винница не близко к линии фронта, собрать сессию и проголосовать не проблема. Тем более, если и в профильной комиссии, и в сессионном зале есть ставшее большинство "Украинской стратегии Гройсмана", - добавил депутат.

Шаповалов отмечает, что если бы этот вопрос рассматривался на сессии, то мог бы и не пройти, если бы депутаты увидели какие-то подводные течения.

"Когда логические, и какие-то понятные аргументы, они где-то депутатов могут приостановить от принятия тех или иных решений. Я имею в виду, что если вопрос увольнения или назначения кандидатуры какой-то явно неоднозначный, то очень трудно через сессию будет протянуть", - подытожил Шаповалов.

Напомним

В Винницкой области со скандалом уволили с должности многолетнего директора Клинического центра инфекционных болезней Игоря Матковского. Решение в конце сентября единолично, пользуясь военным положением, принял председатель Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Вячеслав Соколовый.

Матковского "обвинили" в том, что он купил для Центра томограф за деньги, которые были выручены с продажи горюче-смазочных материалов, конфискованных у российских владельцев. Сам экс-директор намекает - его увольнение может быть связано с тем, что кого-то заинтересовали 84 гектара земли Центра в трех километрах от Винницы.