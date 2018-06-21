Депутат Ровенского облсовета пострадал от пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Одним из пострадавших из-за пожара к многоэтажном доме в г. Ровно оказался 37-летний депутат Ровенского областного совета. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.
“33-летний житель и его 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета, были госпитализированы в медучреждение с ожогами тела”, — говорится в сообщении.
Около 1:20 четверга, 21 июня, о пожаре в подъезде в полицию сообщила жительница многоэтажки на улице Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасателей.
К их приезду жители самостоятельно пытались погасить пламя и эвакуировать жителей.
Оказалось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний житель. Вместе с ним в доме находился и 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела.
По результатам осмотра места события правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту поджога в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.